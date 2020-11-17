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Шмигаль про карантин вихідного дня: часу на тривалу дискусію не було

Автор: РБК-Україна

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у влади не було часу на тривалу суспільну дискусію щодо введення карантину вихідного дня. За його словами, через стрімке поширення коронавірусу, необхідно було приймати швидкі рішення.

Про це він сказав в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

За його словами, перед введенням карантину вихідного дня уряд проводив консультації з профільними комітетами Верховної ради.

“Сьогодні ми кажемо, що лікарі на передовій, і якщо рівняти боротьбу з COVID-19 з війною, то рішення в бойових умовах приймають дуже швидко. І проводити місяць суспільну дискусію не завжди є можливість”, - розповів Шмигаль.

Він навів приклад Ізраїлю та Туреччини, де після запровадження карантину вихідного дня показники захворюваності знизилися.

За його словами, медична система справляється при добовій захворюваності у 12 тисяч осіб.

“Але кількість лікарів у нас обмежена, і можливості лікарів - фізичні можливості людей - обмежені”, - зазначив Шмигаль.

Як писало РБК-Україна, у парламенті зареєстрували постанову, в якій народні депутати рекомендують уряду скасувати запроваджений карантин вихідного дня.

Крім того, у Кабміні заявили, що виконають рішення Ради щодо карантину вихідного дня у законний спосіб.

Тим часом в Україні продовжують протестувати проти введення карантину вихідного дня. В понеділок підприємці виходили на вулиці Києва, Рівного та Миколаєва.

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