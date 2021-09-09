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Шотландія з жовтня запроваджує COVID-паспорти

Автор: Сергій Пишкін

Шотландія прийняла рішення запровадити COVID-паспорти. Вже з 1 жовтня, аби відвідувати нічні клуби, або ж масові заходи, необхідно буде мати з собою вищезгаданий документ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Сьогодні, в Голірудхаусі (офіційна резиденція монархів у Шотландії) було схвалено план щодо запровадження обов’язкових паспортів вакцинації серед населення.

Вже з 1 жовтня, аби відвідати нічні клуби, або ж масові заходи, жителям Шотландії необхідно буде мати при собі паспорт вакцинації, який підтверджуватиме повний курс щеплення.

Перед голосування виконавчий директор UK Hospitality Scotland Леон Томпсон заявив, що пропозиція запровадження паспортів була надзвичайно поспішною, у зв’язку з чим він не міг можливості ознайомитися з цим детальніше.

"Ми дуже стурбовані пропозиціями і голосуванням, яке відбудеться сьогодні", - відзначив Томпсон.

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