На Шрі-Ланці зобов'яжуть щепитися бустером працівників служб та індустрії туризму

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса наказав запровадити обов’язкову вакцинацію бустером для працівників служб й сфери туризму. Країна планує знову відкрити індустрію туристичних подорожей та оживити економіку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Станом на сьогодні, на Шрі-Ланці вакциновано трохи більше 60% з 22 млн населення. Економіка країни залежить від міжнародного туризму, у зв’язку з чим минулого місяця було скасовано частку обмежень й відкрито кордони для вакцинованих мандрівників з негативним результатом тесту.

Зазначається, що більше мільйона людей, серед яких співробітники служб безпеки, медичних працівників й працівників індустрії туризму - зобов’яжуть отримати бустерне щеплення препаратом Pfizer з 1 листопада.

У 2018 році прибуток Шрі-Ланки від туризму, за перші вісім місяців, впав з 4,3 млрд доларів до 33 млн доларів.