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Штам COVID "Омікрон" може витіснити "Дельту", - інфекціоніст з ПАР

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ПАР, Середа 01 грудня 2021 09:29
Штам COVID "Омікрон" може витіснити "Дельту", - інфекціоніст з ПАР Фото: Омікроном може перехворіти більше людей, ніж штамом Дельта (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Голова Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки Адріан Пурен заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" може поширитися по всьому світу і витіснити варіант "Дельта". У той же час "Омікрон" заразний навіть для вакцинованих людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми думали, що перевершить "Дельту". Це завжди було питання, принаймні з погляду передачі... Можливо, саме цей штам ("Омікрон", - ред.) є варіантом", - сказав експерт із інфекційних захворювань.

За його словами, поки рано говорити чи замінить у ПАР "Омікрон" варіант "Дельта" за поширеністю. Вчені протягом місяця зможуть встановити, наскільки новий штам здатний "оминати" імунітет, викликаний вакцинами або антитілами.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що поки що складно спрогнозувати, коли новий штам коронавірусу "Омікрон" прийде в Україну. Однак влада робить все можливе, щоб штам не потрапив до країни.

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