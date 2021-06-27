Штам "Дельта" передається за 5-10 секунд, - епідеміолог

Новий штам коронавірусу "Дельта" передається лише за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поруч із зараженим, то є висока ймовірність захворіти на COVID-19 з ризиком важкого протікання.

Про це в ефірі "Україна 24" заявила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

За її словами, дельта-штам на сьогодні є проблемою №1 на рівні Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Вірус має кілька нехороших з точки зору медицини характеристик. Перше - він істотно збільшує контагіозність. Тобто якщо нам раніше потрібно було 15 хвилин і більше бути біля особи, яка була інфікована, щоб і ми були задіяні в епідемічному процесі, то сьогодні достатньо від 5 до 10 секунд - і всі, хто навколо інфікованої людини, будуть мати достатню інфікуючу дозу і високий ризик зараження", - зазначила Виноград.

Вона також зазначила, що дельта-штам буквально вислизає з-під імунної відповіді. Це означає, що вакциновані і ті, хто перехворів, все одно залишаються в групі ризику зараження, але будуть переносити його в більш легкій формі.