Штам коронавірусу "Омікрон" у 4 рази заразніше "Дельти", - дослідження

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється на ранній стадії захворювання в чотири рази активніше, ніж варіант "Дельта". До такого висновку прийшли японські вчені в ході дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"За даними дослідження, проведеного японським вченим, що консультує Міністерство охорони здоров'я країни, штам" Омікрон "в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж"Дельта". Це відкриття може підтвердити побоювання з приводу заразності нового штаму", - пише видання.

До таких результатів прийшов Хіроші Нісіура, професор наук про здоров'я і навколишнє середовище в Кіотському університеті, що спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань. Він проаналізував дані геному у південноафриканців у провінції Гаутенг.

"Варіант "Омікрон" заразніший, він долає імунітет, вироблений як природним шляхом, так і за допомогою вакцинації", - заявив Хіросі Нісіури.

При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало.