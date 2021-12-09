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Штам коронавірусу "Омікрон" у 4 рази заразніше "Дельти", - дослідження

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Японія, Четвер 09 грудня 2021 10:15
Штам коронавірусу "Омікрон" у 4 рази заразніше "Дельти", - дослідження Фото: штам коронавірусу "Омікрон" в 4 рази заразніше "Дельти" (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Штам коронавірусу "Омікрон" поширюється на ранній стадії захворювання в чотири рази активніше, ніж варіант "Дельта". До такого висновку прийшли японські вчені в ході дослідження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"За даними дослідження, проведеного японським вченим, що консультує Міністерство охорони здоров'я країни, штам" Омікрон "в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж"Дельта". Це відкриття може підтвердити побоювання з приводу заразності нового штаму", - пише видання.

До таких результатів прийшов Хіроші Нісіура, професор наук про здоров'я і навколишнє середовище в Кіотському університеті, що спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань. Він проаналізував дані геному у південноафриканців у провінції Гаутенг.

"Варіант "Омікрон" заразніший, він долає імунітет, вироблений як природним шляхом, так і за допомогою вакцинації", - заявив Хіросі Нісіури.

При цьому уточнюється, що при штамі "Омікрон" захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало.

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила в інтерв'ю, що практично всі виявлені в Сполучених Штатах випадки COVID-19, викликані штамом "Омікрон", протікають в легкій формі.

Раніше ми писали, що штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, на думку ВООЗ.

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