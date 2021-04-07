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Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 18:15
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили у Полтавській та Тернопільській областях Фото: у двох областях України циркулює штам коронавірусу з ПАР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Полтавській області підтвердили так званий "південноафриканський" штам коронавірусу. Раніше глава МОЗ Максим Степанов говорив, що цей штам підтвердили на території України.

Про це РБК-Україна розповів заступник глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

"За моїми даними, лише один випадок (штаму з ПАР - ред.) у Полтаві", - сказав він.

Водночас поширення "південноафриканського" штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Як розповіли в Тернопільській ОДА, наявність штаму з ПАР підтвердила лабораторія німецької клініки "Шаріте".

Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює "британський" штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними та небезпечними.

Нагадаємо, на початку квітня у МОЗ заявили, що на території України виявили "південноафриканський" штам коронавірусу. Штам підтвердили у двох областях, але в яких саме, у міністерстві тоді не уточнили.

Крім того, сьогодні стало відомо про те, що у Кіровоградській області виявили українську мутацію "британського" штаму коронавірусу.

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