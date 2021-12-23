Штам "Омікрон" на 70-80% менш серйозний, ніж "Дельта", - CDC

У четвер, 23 грудня, глава Африканських центрів з контролю за захворюваннями (CDC) Джон Нкенгасонг заявив, що новий штам коронавірусу "Омікрон" на 70-80% менш серйозний, ніж попередній варіант "Дельта". Однак таку динаміку можна спостерігати не у всіх країнах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Так, дані з Південної Африки показують, що варіант "Омікрон" менш небезпечний, ніж "Дельта". Однак, за словами Нкенгасонга, це не слід екстраполювати на всі країни.
"Ми повинні інтерпретувати дані з Південної Африки з великою обережністю. Це перші дні, і практика охорони здоров'я є місцевою", - сказав представник CDC.
Він додав, що такі фактори, як середній молодий вік населення ПАР, можуть відігравати певну роль у тому, яка динаміка спостерігається в країні.
Нагадаємо, керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко прогнозує, що Україна увійде наступного року навіть із меншим рівнем COVID-захворюваності, ніж це було на стику 2020-2021 років. Проте загроза повторного сплеску, як і раніше, досить висока.