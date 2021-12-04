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Штам "Омікрон" міг мутувати за допомогою вірусу застуди, - вчені

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Субота 04 грудня 2021 12:47
Штам "Омікрон" міг мутувати за допомогою вірусу застуди, - вчені Фото: штам "Омікрон" придбав риси застуди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Штам коронавірусу "Омікрон", що викликає COVID-19, ймовірно, отримав принаймні одну зі своїх мутацій, взявши фрагмент генетичного матеріалу від вірусу, що викликає застуду. За даними дослідників, простудний вірус присутній в тих же інфікованих клітинах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Дослідники заявили, що ця генетична послідовність не зустрічається ні в яких попередніх версіях коронавірусу SARS-CoV-2, але повсюдно зустрічається у багатьох інших вірусах, включаючи ті, які викликають застуду, а також в геномі людини.

Вставивши цей конкретний фрагмент у себе, "Омікрон" може виглядати "більш людським", що допоможе йому уникнути відповіді з боку імунної системи людини, сказав вінки Саундарараджан з аналітичної компанії з аналізу даних з Кембриджа, який керував дослідженням.

Це може означати, що вірус передається легше, але викликає тільки легке або безсимптомне захворювання. Вчені поки не знають, чи є "Омікрон" більш заразним, ніж інші штами, чи викликає він більш серйозне захворювання або він обжене "Дельта" як найбільш поширений варіант. Щоб отримати відповіді на ці питання, може знадобитися кілька тижнів.

Згідно з попередніми дослідженнями, клітини легенів і шлунково-кишкового тракту можуть одночасно містити коронавіруси SARS-CoV-2 і застуди. Така коінфекція створює основу для вірусної рекомбінації, процесу, в якому два різних віруси в одній і тій же клітині-хазяїні взаємодіють, створюючи нові копії, які мають деякий генетичний матеріал від обох "батьків".

Ця нова мутація могла вперше статися у людини, інфікованої обома патогенами, коли версія SARS-CoV-2 успадкувала генетичну послідовність від іншого вірусу, сказали Саундарараджан.

За словами Саундарараджана, одна і та ж генетична послідовність багато разів зустрічається в одному з коронавірусів, що викликають застуду у людей, відомому як HCoV-229e, і в вірусі імунодефіциту людини (ВІЛ), що викликає СНІД.

У Південній Африці, де був вперше виявлений Омікрон, найвищий у світі рівень поширення ВІЛ, який послаблює імунну систему і підвищує вразливість людини до інфекцій, викликаних вірусами застуди та іншими патогенами. За словами Саундарараджана, в цій частині світу є багато людей, у яких могла відбутися рекомбінація, яка додала цей набір генів до "Омікрону".

"Ми, ймовірно, пропустили багато поколінь рекомбінацій, які відбулися з плином часу і призвели до появи "Омікрон", - додав Саундарараджан.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш назвав неефективними заборони для жителів окремих країн і регіонів в контексті виявленого штаму "Омікрон". Зокрема, це стосується закриття кордонів.

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