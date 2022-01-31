Штам "Омікрон" виявлений у 20 областях України, - МОЗ

"Незважаючи на обнадійливу тенденцію, що кількість людей, важко хворих і тих, хто потребуэ лікування в стаціонарі, не зростає такими ж темпами, що і загальна кількість випадків інфікування COVID-19, вірус все ще становить серйозну загрозу, особливо для груп ризику і невакцинованих", - зауважив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, кількість нових зареєстрованих випадків за минулий тиждень знову майже подвоїлася у порівнянні із позаминулим: 194 тисячі проти 110 тисяч.

У міністерстві зазначають, що такий значний приріст нових випадків захворювань пов'язаний із стрімким поширенням на території України варіанту "Омікрон" коронавірусу SARS-CoV-2.

"Штам Омікрон виявлений вже в 20 областях країни. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Житомирській, Чернівецькій, Тернопільській областях та м.Києві", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, Україна сьогодні знаходиться на 46-му місці серед 54 територій європейського регіону Всесвітньої організації охорони здоров'я за кількістю випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Найбільше збільшилася кількість випадків на території Житомирської області - вдвічі. Івано-Франківська область, яка стала лідером приросту позаминулого тижня і опинилася на червоному рівні епіднебезпеки, минулого тижня мала нижчий приріст у +35,6%.