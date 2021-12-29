Штам "Омікрон" вперше зафіксували в Білорусі
Фото: у Білорусі зафіксували штам "Омікрон" (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Білорусі вперше зафіксували штам коронавірусу "Омікрон". Захворіли чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
Це перші підтверджені випадки зараження новим варіантом COVID в Республіці Білорусь. У всіх пацієнтів відзначається легкий перебіг захворювання
Разом з тим, за добу в Білорусі зареєстровані 1493 пацієнта з COVID-19, виписані 1699. Всього з початку пандемії в Білорусі були зареєстровані 696 220 осіб з позитивним тестом на COVID-19. Одужали 688 890 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.
Зазначимо, штам "Омікрон" зафіксували вже в сусідніх з Україною Росії, Польщі, Білорусі, Румунії.