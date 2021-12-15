Штам "Омікрон" виявили вже в 77 країнах світу. Карантин неминучий, - ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже в 77 країнах. У ВООЗ відзначають, що штам "Омікрон" присутній вже в більшості країн світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВООЗ.

"На даний момент 77 країн повідомили про випадки захворювання штамом "Омікрон", і реальність така, що він, ймовірно, є вже в більшості країн, навіть якщо він ще не був зафіксований", - заявив Гебреісус.

Він зазначив, що навіть якщо штам викликає більш легкий перебіг хвороби, то більшості країн буде важко обійтися без карантинних обмежень.

"Я повинен бути дуже відвертим: вакцини самі по собі не виведуть жодну країну з цієї кризи. Країни можуть і повинні запобігати поширенню штаму "Омікро" за допомогою обмежувальних заходів, що працюють сьогодні", - заявив глава ВООЗ.