Швеція з наступного тижня не вимагатиме тест на COVID від жителів сусідніх країн

Відвідують Швецію жителі Данії, Фінляндії, Норвегії та Ісландії з 31 Травня не будуть пред'являти довідку про негативний результат тесту на COVID-19. Заборона на в'їзд в країну громадянам з країн за межами Євросоюзу продовжено до 31 Серпня.

"Ми вирішили в першу чергу зайнятися скандинавськими країнами, це пріоритет для нас",- сказав він на пресконференції.

За його словами, прибувають до Швеції жителям зі скандинавських країн більше не потрібно пред'являти негативний тест на коронавірус. При цьому він зазначив, що мандрівники з країн Євросоюзу надаватимуть таку довідку. В'їзд жителям з держав, що не входять в ЄС, як і раніше заборонений до 31 Серпня.