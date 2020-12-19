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В Швейцарії схвалили для використання вакцину Pfizer від коронавірусу

Новость на русском → Женева, Субота 19 грудня 2020 13:25
В Швейцарії схвалили для використання вакцину Pfizer від коронавірусу Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Швейцарський наглядовий орган за ринком ліків схвалив для використання в конфедерації вакцину від коронавірусу Pfizer. Swissmedic дозволив вакцину від Pfizer/BioNTech.

Про це повідомляє Swissmedic.

Pfizer - перша вакцина, схвалена для використання у Швейцарії, її визнали безпечною.

"Згідно з даними, оціненими Швейцарським агентством з регулювання продукції терапевтичного призначення, рівень захисту, який забезпечується через сім днів після другої ін'єкції вакцини, перевищує 90%", - йдеться в повідомленні Swissmedic.

Нагадаємо, Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалив вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Зазначимо, в Британії масова вакцинація від коронавірусу розпочалася 8 грудня після того, як британська влада схвалила застосування вакцини компанії Pfizer і BioNTech.

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