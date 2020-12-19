У США схвалили другу вакцину від коронавіруса за тиждень

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

Про це пише BBC News.

США погодилися закупити 200 мільйонів доз Moderna. Шість мільйонів, можливо, вже готові до відправки. У країні найвища у світі кількість смертей і випадків захворювання Covid-19.

У США вважають, що перехід від послідовності вірусу в січні до наявності двох вакцин в грудні - чудове досягнення.

Раніше президент країни Дональд Трамп заявив, що США дозволили використання вакцини від коронавіруса розробки компанії Moderna

Раніше повідомлялося, що Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердив високу ефективність коронавирусной вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.

Також відомо, що Moderna знищила 400 000 доз препарату. Це довелося зробити з-за збою при виробництві вакцини.