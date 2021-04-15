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Швейцарія послаблює карантин: дозволять проводити концерти і спортивні змагання

Автор: Наталья Скороход

У Швейцарії вирішили послабити карантинні обмеження з наступного тижня. Таке рішення прийняла влада 14 квітня, хоча ситуація з коронавірусом залишається напруженою.

Про це повідомляє Reuters.

Влада Швейцарії ухвалила рішення з 19 квітня дозволити відкрити ресторанам тераси. Також можна буде працювати кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам. Крім того, можна буде проводити спортивні заходи з аудиторією.

Університети й центри освіти для дорослих можуть відновити заняття, але з деякими обмеженнями.

В той же час, влада наполягає на дотриманні дистанції й масочного режиму. Ситуація з коронавірусом в країні все ще залишається напруженою.

Ослаблення карантину в Швейцарії пояснюють тим, що вже потепліло і люди можуть більше бувати на свіжому повітрі. Крім того, велика частина населення країни вже вакцинована.

міністр охорони здоров'я Ален Берсет

Нагадаємо, у Туреччині навпаки влада посилює карантин. Там зафіксували новий рекорд захворюваності коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії послаблюють карантин. Там знизилося число заражень і влада дозволяє публічні заходи.

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