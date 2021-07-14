У Сіднеї не можуть зупинити спалах COVID. Влада продовжила карантин

Прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджікліан заявила, що обмеження будуть діяти як мінімум до 30 липня після того, як було зареєстровано 97 нових випадків захворювання.

"Завжди боляче говорити про це, але нам необхідно продовжити термін дії обмежень, принаймні, ще на два тижні. Ми хочемо вийти з цієї ізоляції якомога швидше, і саме тому у нас є такі умови, які є", - заявила вона.

Береджікліан неодноразово заявляла, що локдаун, що діє з 26 червня, буде знятий тільки тоді, коли число нових випадків захворювання наблизиться до нуля.

Багато неосновні підприємства закриті, більшість школярів залишаються вдома, а жителям дозволено виходити з дому тільки для виконання основних справ і деяких фізичних вправ.