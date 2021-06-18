У Сіднеї виявили 4 випадки "індійського" штаму COVID. Масковий режим повертають
Сьогодні, 18 червня у густонаселеному місті Австралії жителі вимушені знову почати носити маски у громадському транспорті. Причиною тому стали виявлені чотири випадки індійського Delta-штаму коронавірусу.
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією місцевої влади, останній випадок зараження "індійським" штамом виявили у пілота однієї з авіакомпаній.
Відомо, що маски обов’язково потрібно буде одягати у громадському транспорті. Але чиновники в свою чергу рекомендували жителям використовувати засоби захисту і в закритих приміщеннях, таких як магазини та заклади культури.
Водночас всі заплановані масові заходи на свіжому повітрі будуть дозволені, але з дотриманням санітарно-епідеміологічних норм
"Ми не хочемо, щоб люди панікували, але разом з тим ми хочемо, щоб всі були в стані підвищеної готовності", - сказала журналістам прем'єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян.
Зазначено, що тільки 4% дорослого населення Австралії, яке налічує 20 млн людей, повністю вакциновані, в той час, як близько 25% отримали лише першу дозу.
Нагадаємо, що Австралія призупинила прямі рейси з Індії, щоб запобігти появі більш небезпечних варіантів коронавірусу в країні.