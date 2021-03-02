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Sinovac має поставити вакцину до 6 березня, але терміни можуть зміститися, - МОЗ

Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що китайська компанія Sinovac, за контрактом, має поставити вакцину від коронавірусу в Україну до 6 березня. Однак, міністр вважає, що терміни поставки вакцини будуть зміщені.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як пояснив Степанов, контракт передбачає поставку вакцини в Україну протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації вакцини, а Китай її зареєстрував 6 лютого.

"Вакцина була зареєстрована 6 лютого в Китаї, тобто до 6 березня вони повинні поставити (в Україну - ред.). Але вони повинні поставити вакцину з ефективністю не менше 70%, це була наша вимога", - сказав він.

Міністр додав, що зараз МОЗ з'ясовує у контрагента, коли перша партія вакцини Sinovac прибуде в Україну.

"Я дав відповідне доручення, щоб повністю з'ясували у контрагента, але мені щось підказує, щоб буде перенесення термінів по контракту", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, 10 лютого Україна отримала документи на реєстрацію вакцини компанії Sinovac.

Додамо, агентство Reuters заявляло, що поставки вакцини Sinovac в Україну можуть затриматися до квітня.

Більше про вакцину Sinovac ви можете прочитати на РБК-Україна.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степановвакцина від коронавірусу
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