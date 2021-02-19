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Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області продовжує погіршуватися

Автор: Инна Собора

У Чернівецькій області зафіксували понад 500 нових випадків COVID-19 за останню добу, майже половина з них - у Чернівцях. Такі рекордні цифри востаннє фіксували у листопаді.

Про це повідомив глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

За його словами, майже 11% від усіх хворих по області – це діти. Загалом 30% інфікувань пов’язані зі школами або садочками.

"Окрім коронавірусу, область атакують інші ГРВІ. У Чернівцях епідемічний поріг перевищено на 32,8%, а на території колишнього Вижницького району – уже на 70,7%. Загалом область епідпоріг іще не перетнула, але число хворих уже четвертий тиждень поспіль зростає", - повідомив глава ОДА.

Він наголосив, що медична система області готова реагувати на ці виклики. У госпітальних базах розгортають додаткові місця для хворих.

РБК-Україна писало, що у Чернівецькій області погіршується ситуація з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що з п'ятниці, 19 лютого, всі школи Чернівців перейдуть на дистанційне навчання.

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Новини України КоронавірусЧернівці
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