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Ситуація з коронавірусом в Україні: показники госпіталізації стабілізуються

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зберігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19. Проте ситуація із госпіталізацією стабілізується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента.

В Україні два тижні поспіль загальна кількість нових хворих зберігається на рівні 152 тисячі осіб. Тому про спад захворюваності в країні поки мова не йдеться. Однак, за словами глави уряду, можна говорити про деяку стабілізацію за показником госпіталізацій. Зокрема, минулого тижня зареєстрували 34,5 тисячі пацієнтів, яких госпіталізували, а цього тижня - 34,3 тисячі.

"Наразі 17 областей України перебувають у "червоній" зоні епідемічної небезпеки. У Херсонській області динаміка дещо покращується, що може дозволити регіону одним із перших вийти з червоної зони", - розповів Шмигаль.

Він також зазначив, що у той же час в Києві зростає кількість інфікованих COVID-19.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як відрізнити COVID-19 і туберкульоз.

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