Ситуація погіршується. Чи загрожує Києву локдаун і що буде з транспортом

Попри "жовтий" рівень епіднебезпеки, сьогодні в Києві спостерігається погіршення ситуації навколо захворюваності на коронавірус. Щодня в місті реєструється до тисячі нових випадків зараження.

"Зростає швидкість заповнення медзакладів, на жаль, 98% важких хворих у лікарнях не були вакциновані. Щеплення – на сьогодні один із головних факторів для того, щоб не дійти критичного, "червоного" рівня епіднебезпеки. Без активної підтримки бізнесу в питаннях масової вакцинації, інформування киян щодо її важливості місто не впорається", - відзначив Кулеба.

Згідно з офіційними даними, станом на сьогодні в Києві зробили більше 1,8 млн щеплень, а "зелений" сертифікат про повний курс вакцинації отримали більше ніж 920 тисяч киян.

Кулеба, зі свого боку, звернувся до керівників столичних бізнесів, аби ті стимулювали свої колективи до вакцинування ,аби запобігти посиленню карантину.

Попри те, що КМДА не розглядає питання локдауну, втім Київ наразі готовий до погіршення епідситуації й продовжує приймати заявки на спецперепустки до транспорту від підприємств та ФОПів.

"Заявку на отримання спецперепусток може подати будь-яке підприємство. Для позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину. Першочергово, право на проїзд отримають працівники критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста", – зауважив Кулеба.