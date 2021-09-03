Скільки випадків штаму "Дельта" зафіксували в Україні: відповідь МОЗ

Повідомляється, що 26 случаев підтвердили методом секвенування, а 829 виявили за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

За даними МОЗ, найбільше випадків штаму коронавірусу "Дельта зафіксовано у:

Чернівецькій (68);

Одеській (61);

Рівненській (60);

Івано-Франківській (58);

Тернопільській областях (52).

"У Волинській, Київській і Донецькій областях - по 47 випадків. У Харківській області – 45, трохи менше у Вінницькій та Луганській областях - по 43, у Житомирській та Хмельницькій областях - по 39. При цьому у Закарпатській області виявлено 37 випадків, на шість випадків менше у Полтавській. У Чернігівській - 25 і на випадок менше у Львівській області (24). Майже однакова кількість випадків – у Києві (21), Черкаській (20) та Кіровоградській (18) областях", - повідомили у міністерстві.

Найменшу кількість випадків штаму "Дельта" зафіксовано у: