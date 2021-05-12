Наступна партія Pfizer надійде в Україну 17 травня, - Степанов

В Україну незабаром надійде наступна партія вакцини від коронавірусу американського виробництва Pfizer. Її поставка очікується 17 травня.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Україна 24".
Вакцини надійдуть в рамках ініціативи COVAX.
"Очікуємо найближчим часом, попередньо, починаючи з 17 травня отрмання Pfizer по ініціативі COVAX", - сказав він.
Крім того, найближчим часом по прямому контракту очікується поставка вакцин Sinovac та AstraZeneca.
Нагадаємо, поставки Pfizer в Україні почалися в квітні. Всього МОЗ домовився про 20 млн доз вакцини американського виробництва.
Зокрема, очікується, що в травні Україна повинна отримати чергову партію вакцини Pfizer - півмільйона доз.
Раніше Ляшко заявляв, що до кінця червня Україна повинна отримати 950 тисяч вакцини Pfizer.