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Наступна партія Pfizer прибуде в Україну після 17 травня, - Ляшко

Новость на русском → П'ятниця 23 квітня 2021 21:07
Наступна партія Pfizer прибуде в Україну після 17 травня, - Ляшко Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Міжнародна ініціатива по розподілу вакцин COVAX назвала наступну дату поставки препарату Pfizer в Україну. Після 17 травня очікуються поставки 473 850 доз.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в Facebook.

"Сьогодні отримали листа від COVAX про можливість поставки чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 850 вже на тижні з 17 травня", - написав Ляшко.

Раніше Ляшко заявляв, що до кінця червня Україна повинна отримати 950 тисяч вакцини Pfizer.

РБК-Україна писало, що перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.

Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів опублікували Національний план вакцинопрофілактики коронавіруса. У документі зазначено, скільки та яку вакцину планують отримати в період до 31 грудня 2021 року.

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