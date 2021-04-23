Наступна партія Pfizer прибуде в Україну після 17 травня, - Ляшко
Міжнародна ініціатива по розподілу вакцин COVAX назвала наступну дату поставки препарату Pfizer в Україну. Після 17 травня очікуються поставки 473 850 доз.
"Сьогодні отримали листа від COVAX про можливість поставки чергової партії вакцини Pfizer-BioNTech (Comirnaty) в кількості 473 850 вже на тижні з 17 травня", - написав Ляшко.
Раніше Ляшко заявляв, що до кінця червня Україна повинна отримати 950 тисяч вакцини Pfizer.
РБК-Україна писало, що перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в рамках глобального механізму COVAX.
Нагадаємо, на сайті Кабінету міністрів опублікували Національний план вакцинопрофілактики коронавіруса. У документі зазначено, скільки та яку вакцину планують отримати в період до 31 грудня 2021 року.