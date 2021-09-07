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З наступного тижня більшість шкіл Сумської області можуть закрити на карантин, - ОДА

Автор: Инна Собора

З наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОДА Дмитра Живицького в Facebook.

На карантин закриють навчальні заклади, у яких мінімум 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини.

"З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!", - написав Живицький.

Раніше у Міністерстві освіти та науки України розповіли, скільки співробітників закладів освіти зробили щеплення від коронавірусу.

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