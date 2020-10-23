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У Словаччині через коронавірус ввели комендантську годину

Автор: РБК-Україна

У Словаччині з 24 жовтня до 1 листопада на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 вводиться комендантська година. Рішення про введення обмежень на тлі різкого зростання кількості хворих коронавірусом ухвалив центральний кризовий штаб.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович, повідомляє видання Mynovohrad.

За словами Матовича, в цей період будуть закриті майже всі магазини, підприємства і школи.

Винятки будуть зроблені для продовольчих магазинів і госптоварів, комунальних служб.

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Зокрема, громадянам заборонено на цей період залишати домівки, за винятком відвідування роботи, місць тестування, продовольчих магазинів, поліклінік і аптек, а також родичів.

Згідно з останніми даними МОЗ Словаччини, з початку пандемії в країні виявлено 35 330 випадків заражень коронавірусом. За час пандемії померли 115 осіб, з них 17 - в середу, 22 жовтня.

Нагадаємо, раніше Матович заявив, що уряд може запровадити повторний загальний карантин у Словаччині.

Минулого тижня Матович оголосив про масштабне безплатне тестування громадян на коронавірус.

Крім того, раніше повідомлялось, що у Словаччині медикам почнуть допомагати військові через спалах коронавірусу в країні.

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