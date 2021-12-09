У Словаччині пропонують платити пенсіонерам за вакцинацію

Влада Словаччини планує виплачувати по 200-300 євро пенсіонерам, які щепилися від COVID-19. Спочатку оплату хотіли видавати ваучерами, а не коштами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Denník Korzár .

"Літні люди старше 60 років, які вже були вакциновані всіма трьома дозами вакцини, повинні отримати безпосередньо 300 або 200 євро", - пише видання, посилаючи на слова міністра фінансів Ігоря Матовича.

Спочатку цим законопроектом Матович хотів видавати ваучери на 500 євро словакам, старше 60 років, які вакцинуються першою або другою дозою від COVID-19 до 15 січня 2022 року або отримають третю бустерну дозу до 30 червня 2022 року.

Однак, 7 грудня, члени Національної ради Словацької Республіки відклали до другого читання пропозицію про виплату ваучерів. Після засідання Ради коаліції міністр заявив, що внесе поправки до другого читання для того, щоб виплати здійснювалися не у вигляді ваучерів, а грошима.