ru ua
Пн, 22 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 22 листопада 2021 16:33
Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про виплату тисячі гривень за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що програма виплати тисячі гривень усім вакцинованим українцям має дві цілі. Насамперед, підтримка малого та середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення. Ця підтримка буде значною, якщо врахувати, що ми ставимо за мету вакцинувати 20-24 млн українців", зазначив чиновник.

За його словами, скористатися програмою зможуть усі українці, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали.

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто мають відповідні COVID-сертифікати. "Дія" сформує віртуальну платіжну картку, якою можна буде скористатися для оплати послуг у певних напрямках", - розповів глава уряду

Він також додав, що програма діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали менше 100 тисяч людей. Хоча ще на день раніше їх було проведено понад 150 тисяч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус