Шмигаль розповів про тисячу гривень за вакцинацію: програма має дві цілі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що програма виплати тисячі гривень усім вакцинованим українцям має дві цілі. Насамперед, підтримка малого та середнього бізнесу, а також мотивація людей до вакцинування від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал .

"Ми підтримаємо 5 напрямків бізнесу, які найбільше постраждали під час пандемії. Це креативні індустрії, кіно та театри, музеї, спортивні центри та внутрішні залізничні та авіаперевезення. Ця підтримка буде значною, якщо врахувати, що ми ставимо за мету вакцинувати 20-24 млн українців", зазначив чиновник.

За його словами, скористатися програмою зможуть усі українці, щеплені двома дозами вакцини, незалежно від того, коли вони її отримали.

"Програмою зможуть скористатися через додаток або портал "Дія" ті, хто мають відповідні COVID-сертифікати. "Дія" сформує віртуальну платіжну картку, якою можна буде скористатися для оплати послуг у певних напрямках", - розповів глава уряду

Він також додав, що програма діятиме з 19 грудня 2021 року до 18 грудня 2022 року.