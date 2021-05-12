У Словаччині призупиняють вакцинацію AstraZeneca: зробити щеплення можна тільки вдруге

Таку заяву зробили в Міністерстві охорони здоров'я Словаччини. Це сталося після того, як в країні після вакцинації препаратом AstraZeneca від тромбу помер чоловік.

"Тільки люди, які очікують другої дози цієї вакцини, тепер вакцинуються. Використання вакцини цієї компанії для перших доз було призупинено", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, міністр охорони Здоров'я Володимир Ленгварський оголосив, що Словаччина перегляне свою стратегію вакцинації після смертельного тромбу у пацієнта, який отримав вакцину AstraZeneca.