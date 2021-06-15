У Словенії скасовують режим НС та низку карантинних обмежень
У Словенії 15 червня припиняють дію надзвичайного стану, оголошеного у зв'язку з пандемією COVID-19 вісім місяців тому. Також скасують низку карантинних обмежень.
Про це заявило Міністерство охорони здоров'я Словенії, передає Reuters.
Культурні та спортивні заходи будуть дозволені за умови заповненості людьми простору не більше як на 75%. При цьому відвідувачі мають бути щепленими, мати свіжий негативний тест на коронавірус або імунітет до коронавірусу після одужання.
Деякі карантинні заходи залишаться чинними, наприклад, вимога носити маски на обличчі в закритих приміщеннях та дотримуватися безпечної відстані від інших, заявив державний секретар міністерства охорони здоров'я Франк Віндісар.
У вівторок Словенія повідомила про 112 нових випадків захворювання на COVID-19 та двох смертях.
Близько 45% дорослого населення Словенії отримали одну дозу вакцини проти COVID-19, тоді як 32% повністю вакциновані.
Нагадаємо, американський штат Вермонт вакцинував від коронавірусу понад 80% населення. Це найуспішніший в питанні вакцинації штат США.
81,1% повнолітніх жителів Вермонту отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу. У зв'язку з цим в штаті були скасовані всі карантинні обмеження.