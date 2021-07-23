Словенія розпочала вакцинацію підлітків старше 12 років

У Словенії розпочали вакцинувати підлітків старше 12 років. Відтепер в країні можна щепитися кожного робочого дня без попереднього запису.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Люблянського UMC .

"Вакцинація від коронавірусу тепер проводиться кожного робочого дня, дорослі й діти можуть отримати щеплення без попереднього запису. Здорові діти від 12 років проходять вакцинацію в супроводі батьків або законних опікунів", - відзначає пресслужба медичного закладу.

Варто відзначити, що компанія вакцинації у Словенії розпочалась 27 грудня. Сьогодні в країні можна щепитися препаратами:

BioNTech;

Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Також відомо, що станом на 22 липня, в країні повний курс вакцинації пройшли 45% дорослих осіб.