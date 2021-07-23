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Словенія розпочала вакцинацію підлітків старше 12 років

Автор: Сергій Пишкін

У Словенії розпочали вакцинувати підлітків старше 12 років. Відтепер в країні можна щепитися кожного робочого дня без попереднього запису.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Люблянського UMC.

"Вакцинація від коронавірусу тепер проводиться кожного робочого дня, дорослі й діти можуть отримати щеплення без попереднього запису. Здорові діти від 12 років проходять вакцинацію в супроводі батьків або законних опікунів", - відзначає пресслужба медичного закладу.

Варто відзначити, що компанія вакцинації у Словенії розпочалась 27 грудня. Сьогодні в країні можна щепитися препаратами:

  • BioNTech;
  • Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

Також відомо, що станом на 22 липня, в країні повний курс вакцинації пройшли 45% дорослих осіб.

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СловенияподросткиВакцинаціяКоронавірус