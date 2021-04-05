Зміна генотипу вірусу: епідеміолог пояснила повторні захворювання COVID-19
Повторні захворювання коронавірусів найчастіше викликаються зміною генотипу вірусу і особливістю імунної системи людини. У групі ризику рецидиву знаходяться медики.
Про це повідомила епідеміолог, доктор медичних наук, професор, завідувач епідеміологічним відділенням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Наталя Виноград, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.
Епідеміолог зазначила, що повторні випадки захворювання коронавірусів вчені пов'язують не тільки з мутацією вірусу, а й особливостями імунної системи людини. За її словами, спочатку пандемії вчені вважали колективний імунітет захистом від інфекції. Однак, після виявлення повторних випадків зараження, які виникли дуже швидко. Крім того, до рецидивів призводить так званий "довгий ковід" або "постковідний синдром".
Професор підкреслила, що повторні захворювання COVID-19 можуть виникати через зміни генотипів циркулюючих вірусів і особливостей імунної системи людини, який знаходиться в зоні ризику зараження. "Багато в чому це пов'язано з деякими порушеннями неспецифічної ланки імунної системи, так званої першої лінії захисту", - пояснила вчена.
За її словами, найчастіше повторювані випадки захворювання коронавірусів зустрічаються в професійних групах ризику. "Особливо це стосується лікарів, тому що дистанцію дотримуватися неможливо, а це одна з головних запобіжних заходів", - уточнила вона.
Виноград нагадала, що оптимальний спосіб захисту від зараження коронавірусів - це закрити "вхідні ворота" для патогена. "Крім верхніх дихальних шляхів це ще і захист очей, дистанція і періодичне провітрювання (приміщень, - ред.), Особливо в закладах охорони здоров'я", - резюмувала епідеміолог.
Нагадаємо, завкафедрою анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету ім. Богомольця, доктор медичних наук, професор Сергій Дубров заявив, що "постковідний синдром" або тривалість проявів симптомів COVID-19, може тривати 12 і більше тижнів від початку захворювання.
Відзначимо, в Україні виявили спад нових заражень коронавірусів, 4 квітня в країні захворіли ще 10 179 чоловік. Найбільше нових випадків в Харківській, Львівській і Дніпропетровській областях.
РБК-Україна повідомляло раніше, що сьогодні в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібен спецпропуск.