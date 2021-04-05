Зміна генотипу вірусу: епідеміолог пояснила повторні захворювання COVID-19

Епідеміолог зазначила, що повторні випадки захворювання коронавірусів вчені пов'язують не тільки з мутацією вірусу, а й особливостями імунної системи людини. За її словами, спочатку пандемії вчені вважали колективний імунітет захистом від інфекції. Однак, після виявлення повторних випадків зараження, які виникли дуже швидко. Крім того, до рецидивів призводить так званий "довгий ковід" або "постковідний синдром".

Професор підкреслила, що повторні захворювання COVID-19 можуть виникати через зміни генотипів циркулюючих вірусів і особливостей імунної системи людини, який знаходиться в зоні ризику зараження. "Багато в чому це пов'язано з деякими порушеннями неспецифічної ланки імунної системи, так званої першої лінії захисту", - пояснила вчена.

За її словами, найчастіше повторювані випадки захворювання коронавірусів зустрічаються в професійних групах ризику. "Особливо це стосується лікарів, тому що дистанцію дотримуватися неможливо, а це одна з головних запобіжних заходів", - уточнила вона.

Виноград нагадала, що оптимальний спосіб захисту від зараження коронавірусів - це закрити "вхідні ворота" для патогена. "Крім верхніх дихальних шляхів це ще і захист очей, дистанція і періодичне провітрювання (приміщень, - ред.), Особливо в закладах охорони здоров'я", - резюмувала епідеміолог.