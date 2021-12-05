Про смертельні випадки після штаму "Омікрон" поки не повідомлялося, - ВООЗ

Смертельні випадки після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" поки не виявлені. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Згідно з останніми даними ВООЗ, "Омікрон" виявили як мінімум у 38 країнах, але про смертельні випадки поки не повідомлялося. Останніми країнами, що підтвердили випадки нового коронавірусу, стали США і Австралія.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан попереджає, що можуть знадобитися кілька тижнів, щоб визначити, наскільки заразним є цей варіант коронавірусу, чи викликає це більш важке захворювання, і наскільки ефективними є ліки та вакцини проти нього.

"Ми збираємося отримати відповіді, які потрібні всім", - сказав Майкл Райан.