ru ua
Нд, 05 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Про смертельні випадки після штаму "Омікрон" поки не повідомлялося, - ВООЗ

Новость на русском →
Швейцарія , Неділя 05 грудня 2021 06:19
Про смертельні випадки після штаму "Омікрон" поки не повідомлялося, - ВООЗ ФОТО: ВООЗ з'ясовує небезпеку штаму "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Смертельні випадки після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" поки не виявлені. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з останніми даними ВООЗ, "Омікрон" виявили як мінімум у 38 країнах, але про смертельні випадки поки не повідомлялося. Останніми країнами, що підтвердили випадки нового коронавірусу, стали США і Австралія.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан попереджає, що можуть знадобитися кілька тижнів, щоб визначити, наскільки заразним є цей варіант коронавірусу, чи викликає це більш важке захворювання, і наскільки ефективними є ліки та вакцини проти нього.

"Ми збираємося отримати відповіді, які потрібні всім", - сказав Майкл Райан.

Нагадаємо, що коронавірус "Омікрон" швидко поширюється в Південній Африці. В ВООЗ відзначили, що кожен день хворих стає більше в два рази.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Омикрон ВООЗ
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус