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Про смертельні випадки після штаму "Омікрон" поки не повідомлялося, - ВООЗ

Автор: Наталья Скороход

Смертельні випадки після зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" поки не виявлені. Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з останніми даними ВООЗ, "Омікрон" виявили як мінімум у 38 країнах, але про смертельні випадки поки не повідомлялося. Останніми країнами, що підтвердили випадки нового коронавірусу, стали США і Австралія.

Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан попереджає, що можуть знадобитися кілька тижнів, щоб визначити, наскільки заразним є цей варіант коронавірусу, чи викликає це більш важке захворювання, і наскільки ефективними є ліки та вакцини проти нього.

"Ми збираємося отримати відповіді, які потрібні всім", - сказав Майкл Райан.

Нагадаємо, що коронавірус "Омікрон" швидко поширюється в Південній Африці. В ВООЗ відзначили, що кожен день хворих стає більше в два рази.

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КоронавірусОмикронВООЗ