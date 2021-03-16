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Смертність весняної хвилі COVID вже перевищила показники осінньої, - НАН

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 19:00
Смертність весняної хвилі COVID вже перевищила показники осінньої, - НАН Фото: лікарня (УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Національна академія наук України заявила, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. Вчені занепокоєні стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні.

Про це йдеться на сайті НАН України.

Як розповіли в НАН, 12 грудня було зафіксовано середньотижневий рекорд смертності - 225 смертей на добу. Однак це було пов'язано з затримками внесення інформації до реєстру смертей.

"Насправді середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - заявили в НАН.

Водночас, як зазначають в НАН, летальність від коронавірусу лишається близько 2,5% після пікового значення 3% на початку лютого, коли реєстрували мінімальну кількість нових випадків хвороби.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зареєстрували понад 9600 нових випадків коронавірусу. Водночас жертвами хвороби за минулу добу стали 264 українці.

Крім того, навесні в Україні задіяли найбільше апаратів штучної вентиляції легенів за весь час пандемії коронавірусу. За останній тиждень в країні суттєво зросла кількість тяжких пацієнтів з COVID-19.

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