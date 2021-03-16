Смертність весняної хвилі COVID вже перевищила показники осінньої, - НАН

Національна академія наук України заявила, що смертність весняної хвилі COVID-19 вже перевищила показники осінньої. Вчені занепокоєні стрімким зростанням смертності від коронавірусу в Україні.

Про це йдеться на сайті НАН України .

Як розповіли в НАН, 12 грудня було зафіксовано середньотижневий рекорд смертності - 225 смертей на добу. Однак це було пов'язано з затримками внесення інформації до реєстру смертей.

"Насправді середньотижневе число зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувало 205 нових смертей на день. Сьогоднішнє ж число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню", - заявили в НАН.

Водночас, як зазначають в НАН, летальність від коронавірусу лишається близько 2,5% після пікового значення 3% на початку лютого, коли реєстрували мінімальну кількість нових випадків хвороби.