Зниження темпів вакцинації: за добу COVID-щеплення отримали 53 тисячі людей
В Україні за минулу добу вакцинували від коронавірусу більш як 53 тисячі людей. Ще днем раніше кількість щеплених за добу становила понад 83 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
Вчора, 12 грудня вакцинувалися від коронавірусу 53 291 людина. З яких першу дозу отримала 16 551 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 36 740 людей.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 131 445 людей. З них отримали першу дозу - 14 131 443 людини, а повністю імунізовані та отримали дві дози - 12 457 651.
У загальній кількості в країні проведено 26 589 094 щеплення.
Як повідомили у МОЗ, наразі повний курс щеплення отримали 40% дорослих українців.
"Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я - 40% вакцинованого населення в 2021 році", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, від сьогодні і до 29 грудня будуть приймати заявки на виплату тисячі гривень за вакцинацію. В цій програмі можуть взяти участь всі вакциновані, яким більше ніж 18 років.