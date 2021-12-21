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У Сполучених Штатах зафіксували першу смерть від "Омікрона"

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США, Вівторок 21 грудня 2021 05:18
У Сполучених Штатах зафіксували першу смерть від "Омікрона" Фото: у США зафіксували першу смерть від зараження штамом "Омікрон" (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Перший летальний результат від зараження штамом "Омікрон" зафіксований в США. Помер чоловік з округу Харріс в штаті Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC.

За даними влади, чоловікові було близько 50 років, він не був щеплений і мав хронічні проблеми зі здоров'ям.

Представники органів охорони здоров'я США нагадали, що не вважають штам "Омікрон" більш смертельним, але підкреслюють необхідність бустерної дози вакцини.

Американські центри з контролю і профілактики захворювань повідомили, що штам "Омікрон" став домінуючим в США. За відомостями за минулий тиждень, новий варіант коронавірусу був виявлений у більш ніж 73% інфікованих.

За останні чотири тижні коронавірусом в Сполучених Штатах заразилися понад 3 млн осіб, померли більше 34 000. США продовжують лідирувати в світі за цими двома показниками.

Раніше ми писали, що у Британії зареєстрували 12 смертей від "Омікрона".

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