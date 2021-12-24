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Всіх співробітників Ватикану зобов'язали вакцинуватися або показати довідку про одужання

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Ватикан, П'ятниця 24 грудня 2021 10:02
Всіх співробітників Ватикану зобов'язали вакцинуватися або показати довідку про одужання Фото: Ватикан вводить обов'язкову вакцинацію своїх співробітників (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Всіх співробітників Ватикану зобов'язали вакцинуватися від COVID-19 або надати документи про одужання. Такі заходи вирішили вжити, щоб не допустити нового спалаху захворюваності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CatholicNews.

"Щоб залишатися відкритими і захищати людей від нового спалаху захворювань COVID-19, Ватикан зобов'язав всіх співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу або пред'явити докази того, що вони одужали", - пише видання.

Співробітникам Ватикану, які не зможуть довести, що вакцинувалися або видужали, не дозволять виходити на роботу. Крім того, вони не отримуватимуть зарплату. Однак соціальну допомогу їм все-таки залишать.

Раніше у Ватикані вимагали, щоб нещеплені співробітники пред'являли негативний тест на COVID-19 кожні 48 годин, правда тепер цей пункт більше не вказується в нових правилах, опублікованих 23 грудня. Варто відзначити, що вони негайно вступили в силу.

У Ватикані визнають, що деякі співробітники не можуть пройти вакцинацію з медичних причин, їх випадки для видачі відводу будуть розглядатися держсекретаріатом спільно зі службою охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Польщі планується зробити вакцинацію від коронавірусної інфекції для медичних працівників обов'язковою з 1 березня 2022 року. Тим, хто вже вакцинувався, потрібно буде зробити підсилює дозу.

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