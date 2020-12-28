ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СOVID-19 захворіють не всі, - вчений

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 грудня 2020 09:01
СOVID-19 захворіють не всі, - вчений Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система. Втім, ці люди можуть бути розповсюджувачами інфекції.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.

COVID-19 можуть не захворіти люди з сильним імунітетом, або це може залежати від дози вірусу, зазначив вчений. За його словами, люди хворіють на сім типів коронавірусу: чотири, які спокійно можуть перехворіти, а три - небезпечні.

"Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет - тобто імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу", - зазначив Комісаренко.

Також, за словами вченого, якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із ними.

На уточнююче питання журналіста про те, чи є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, Комісаренко відповів: "Є. Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами".

Нагадаємо, у Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 4 385 нових випадків коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19