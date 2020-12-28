СOVID-19 захворіють не всі, - вчений

COVID-19 можуть захворіти не всі, у людей просто може бути потужна імунна система. Втім, ці люди можуть бути розповсюджувачами інфекції.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна академік НАН Сергій Комісаренко.

COVID-19 можуть не захворіти люди з сильним імунітетом, або це може залежати від дози вірусу, зазначив вчений. За його словами, люди хворіють на сім типів коронавірусу: чотири, які спокійно можуть перехворіти, а три - небезпечні.

"Тобто, можливо, у людей існує перехресний імунітет - тобто імунітет проти тих менш небезпечних коронавірусів, який дозволяє імунній системі реагувати як захист проти останнього коронавірусу", - зазначив Комісаренко.

Також, за словами вченого, якщо в людини потужна імунна система, вона може побороти вірус, який потрапив до її організму, наприклад, від тих людей, які живуть поруч із ними.

На уточнююче питання журналіста про те, чи є люди, які ніколи не захворіють на COVID-19, Комісаренко відповів: "Є. Також є люди, які можуть самі не хворіти, а бути розповсюджувачами".

Нагадаємо, у Національній академії наук України назвали причини спаду коронавірусу в Україні.

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 4 385 нових випадків коронавірусу.