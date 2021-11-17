Спад після максимуму смертей та 18 668 нових заражень COVID: добова статистика

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 18 668 людей, смертельних випадків - 769. Найбільше нових заражень за добу в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 4 468 осіб; летальних випадків - 769; одужали - 20 211 осіб. Протестували методом ПЛР - 56 132 особи, методом ІФА - 13 840, експрес-тестами - 48 825.
За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 263 417 осіб; одужали - 2 684 584 особи; летальних випадків - 78 754.
Найбільше випадків за добу в Києві (+1609), Дніпропетровській області (+1675), Одеській області (+1504), Запорізькій області (+1087).