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Спад після максимуму смертей та 18 668 нових заражень COVID: добова статистика

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 18 668 людей, смертельних випадків - 769. Найбільше нових заражень за добу в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні за добу госпіталізували 4 468 осіб; летальних випадків - 769; одужали - 20 211 осіб. Протестували методом ПЛР - 56 132 особи, методом ІФА - 13 840, експрес-тестами - 48 825.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 263 417 осіб; одужали - 2 684 584 особи; летальних випадків - 78 754.

Найбільше випадків за добу в Києві (+1609), Дніпропетровській області (+1675), Одеській області (+1504), Запорізькій області (+1087).

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Мінстерство охорони здоров'я України