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Спад випадків. НАН прогнозує трохи більше 7 тисяч COVID-заражень на добу до кінця місяця

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Київ, Середа 08 грудня 2021 08:49
Спад випадків. НАН прогнозує трохи більше 7 тисяч COVID-заражень на добу до кінця місяця Фото: в Україні до кінця місяця буде менше 8 тисяч випадків COVID за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Національної академії наук спрогнозували, які далі в Україні буде поширюватись коронавірус. Вони повідомляють про спад випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прогноз.

Середня кількість нових COVID-випадків в Україні зменшилася до 10 318 осіб на день, середня кількість летальних випадків - 430 смертей на день у середньому за останній тиждень.

"Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 9410 (SEIR_U), 8626 (Prophet) протягом тижня 8-14 грудня 2021 року та 7677 (SEIR_U), 7279 (Prophet) - протягом тижня 15-21 грудня 2021 року", - йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразилась коронавірусом 9371 людина, а померли - 450.

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