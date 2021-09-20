Спад випадків: в Україні 2265 нових COVID-заражень

В Україні за минулу добу зафіксували 2265 нових випадків коронавірусу. Що менше більш ніж у півтора рази ніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях
Так, за вчора госпіталізували 1 255 осіб; померли 44 людини та одужали - 565.
За добу протестували методом ПЛР - 13 058 осіб, ІФА - 2 011, а експрес-тестами - 9 723 людини.
Загалом за весь час пандемії в Україні заразилися 2 350 646 осіб, одужали - 2 231 417 осіб; померли - 54 919 людей.
Нагадаємо, сьогодні в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. РБК-Україна розповіло про 10 головних фактів.