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Спад випадків. В Україні 5 276 нових COVID-заражень та 268 смертей

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 5 276 нових заражень коронавірусом, з них захворіли 378 дітей та 90 медпрацівників. Померли від хвороби 268 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Найбільше заражень виявили у м. Київ (908), Донецькій (390), Львівській (375), Київській (362) та Полтавській (308) областях.

Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 689 осіб; летальних випадків - 268; одужало від хвороби - 15 639 людей.

Здійснено тестувань за добу - 63855. З яких методом ПЛР - 29531, ІФА - 5477, експрес-тестами - 28847.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 3 642 314 осіб; одужало - 3 423 933; летальних випадків - 94 700; проведено ПЛР-тестувань - 16 656 395.

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