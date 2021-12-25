Спад випадків. В Україні 5 276 нових COVID-заражень та 268 смертей

В Україні за минулу добу зафіксували 5 276 нових заражень коронавірусом, з них захворіли 378 дітей та 90 медпрацівників. Померли від хвороби 268 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Найбільше заражень виявили у м. Київ (908), Донецькій (390), Львівській (375), Київській (362) та Полтавській (308) областях.
Також за минулу добу: госпіталізовано - 1 689 осіб; летальних випадків - 268; одужало від хвороби - 15 639 людей.
Здійснено тестувань за добу - 63855. З яких методом ПЛР - 29531, ІФА - 5477, експрес-тестами - 28847.
За весь час пандемії в Україні: захворіло - 3 642 314 осіб; одужало - 3 423 933; летальних випадків - 94 700; проведено ПЛР-тестувань - 16 656 395.