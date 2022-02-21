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Спад темпів вакцинації на вихідних: за добу 17 тисяч людей отримали COVID-щеплення 

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 08:22
Спад темпів вакцинації на вихідних: за добу 17 тисяч людей отримали COVID-щеплення  Фото: за добу 17 тисяч людей отримали COVID-щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за вихідні темпи вакцинації пішли на спад. Так, минулої доби від коронавірусу щепилися 17 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

17 172 людини вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 4 769 людей, другу дозу - 7 965 людей, додаткову дозу отримали 78 людей, а бустерну - 4 360 людей.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 680 363 людини, з них отримали першу дозу - 15 680 361 людина, отримали дві дози - 15 121 999 людей, додаткову дозу - 26 510 людей, а бустерну - 668 508 людей. Загалом проведено 31 497 378 щеплень.

Нагадаємо, в МОЗ розповіли, чи можна стати донором крові після COVID-вакцинації.

Також стало відомо, чи потрібне щеплення від грипу після вакцинації від коронавірусу.

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