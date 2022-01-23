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Спад на вихідних: число COVID-випадків в Україні впало до 15 тисяч

Автор: Олександр Білоус

В Україні за суботу, 22 січня, зафіксовано 15 444 підтверджених випадків COVID-19. Це менше, ніж напередодні (22 473 позитивних тестів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За даними міністерства, за добу госпіталізували 2 774 осіб; летальних випадків - 86, одужали - 2 030 осіб.

За останню добу в Україні проведено 78 852 тестів, в т. ч.:

  • методом ПЛР-42 049
  • методом ІФА-3 561
  • досліджень Експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 33 242.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло-3 857 455 осіб;
  • одужало-3 582 908 осіб;
  • летальних випадків-99 215;
  • проведено ПЛР-тестувань - 17 497 199.

Нагадаємо, головний санлікар ігор Кузін прогнозує різкий стрибок захворюваності коронавірусом в Україні під час спалаху "Омікрону". За його словами, вже в лютому можуть захворіти близько 1 мільйона українців.

Кузін заявив, що наступного місяця можуть реєструвати за 59 тисяч випадків інфікування-19 в день. А найвищі показники захворюваності він прогнозує на кінець місяця - на 20-25 лютого.

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