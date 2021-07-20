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Спад завершено. НАН допускає "вибухові темпи" зростання захворюваності на COVID

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Україна, Вівторок 20 липня 2021 17:13
Спад завершено. НАН допускає "вибухові темпи" зростання захворюваності на COVID Фото: кількість нових випадків може зрости COVID вибуховими темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наявні оперативні епідемічні дані дозволяють стверджувати про завершення фази спадання захворюваності на COVID-19 в Україні. Існує ймовірність "вибухових темпів" зростання випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд поточної епідемічної ситуації, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Як зазначається в повідомленні, на цей момент захворюваність уже зростає в термінах тижневого порівняння, попри все ще низький її рівень.

"Існує загроза виникнення вибухових темпів" такого зростання - подібно до того, як це спостерігалось у деяких країнах світу з поширенням у них штаму "Дельта", - йдеться в огляді.

Стурбованість науковців викликає те, що за останній тиждень зросли одразу три ключові епідемічні показники, що, як вони вважають, відображаює епідемічну динаміку найшвидше: кількість позитивних ПЛР-тестів, кількість нових госпіталізацій і кількість нових зареєстрованих випадків хвороби.

Спад завершено. НАН допускає &quot;вибухові темпи&quot; зростання захворюваності на COVID

"При цьому число позитивних ПЛР-тестів - ймовірно, найоперативніший із них - за тиждень зросло одразу на 16,6%, тоді як кількість госпіталізацій та нових випадків хвороби також зросли, але не так сильно - на 4,9% і 7,3%, відповідно", - йдеться в повідомленні.

Науковці зазначають, що хоча вибухового зростання не спостерігається в жодному регіоні, але темпи тижневого зростання збільшувалися в останні дні, "тому ймовірність пришвидшення зростання є досить високою".

Нагадаємо, за 20 липня в Україні виявили 598 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків в Києві, Донецькій та Одеській областях.

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