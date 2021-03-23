Спецперепустки на транспорт, закриті кафе і ТРЦ: як області України закриваються на локдаун

В Україні міста і області почали вводити посилені карантинні обмеження через пандемію коронавірусу. У деяких регіонах повернули спецперепустки на транспорт.

Як області України закриваються на локдаун, в матеріалі РБК-Україна.

Миколаїв

Миколаїв посилює карантин з 24 березня до 4 квітня. Закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії).

З 24 березня в місті буде заборонено проведення масових заходів, а також присутність глядачів на спортивних змаганнях. Кафе і ресторани закривають, вони зможуть працювати тільки на "виніс".

Разом з тим, в Миколаєві вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті.

Прикарпаття

В Івано-Франківській області продовжує діяти жорсткий карантин. Транспорт у регіоні курсує за спецперепустками з роботи. Також обмежена робота кафе і ресторанів - вони працюють лише на "виніс".

Крім того, заборонена робота ТРЦ, спортзалів, кінотеатрів, школи і вузи перейшли в онлайн.

Львів

Жорсткі карантинні обмеження продовжили у Львові до 4 квітня. Так само, як і у вищезазначених регіонах, у місті заборонили роботу ТРЦ, кафе (можна тільки на "виніс"), масові заходи.

Черкаська область

З учорашнього дня в цьому регіоні посилили карантин. Під тимчасовою з 22 березня забороною знаходяться масові розважальні та інші заходи. Також в регіоні робота ресторанів, кафе, барів, нічних закладів обмежена до 23:00.

Крім того, у громадських закладах та транспорті посилено контроль за використанням засобів індивідуального захисту.

Київ

У Києві з 20 березня діє локдаун, який ввела місцева влада. Також з сьогоднішнього дня в місті ввели "червоний" рівень епіднебезпеки. У столиці не працюють ТРЦ, кафе і ресторани (можна тільки на "виніс"), також заборонені масові заходи і присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Центральна влада вчора прийняли рішення, що обмеження по транспорту у "червоних" зонах карантину може приймати місцева влада. У зв'язку з цим, у місті працює громадський транспорт, але з дотриманням суворих карантинних норм.

Одеса

У місті сьогодні почали діяти обмеження "червоної" зони карантину. Громадський транспорт в місті продовжив працювати, але за умови, що число пасажирів не буде перевищувати кількість сидячих місць.

У місті такі ж обмеження, як і в Києві: ТРЦ і кафе закрили, заборонені масові заходи.